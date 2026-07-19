Durante il primo giro del Gran Premio di Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha avuto un contatto con George Russell. La FIA ha deciso di penalizzare Hamilton con una sanzione pesante, senza specificare i dettagli della violazione. La penalità ha influito sulla sua posizione in gara, mentre Russell non ha subito conseguenze immediate. La corsa si è svolta sulla pista più lunga del calendario di Formula 1.

Lewis Hamilton ha avuto un contatto con George Russell nel corso del primo giro del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps (il più lungo tracciato dell’intero calendario stagionale). Il pilota della Ferrari era riuscito a sopravanzare l’alfiere della Mercedes sul rettilineo del Kemmel dopo una buona partenza, ma alla staccata di Les Combes è stato il britannico al volante della Freccia d’Argento a cercare il sorpasso all’esterno. Il sette volte Campione del Mondo è rimasto abbastanza attaccato al cordolo, ma Russell ha messo mezza auto avanti, la sua vettura tendeva verso l’interno e la Rossa era già proiettata verso l’esterno per uscire bene dalla curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Lewis Hamilton è stato penalizzato a Spa? Cos’è successo con Russell e la sanzione pesante

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