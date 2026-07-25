Un cittadino straniero è stato espulso dal territorio nazionale dopo aver commesso ripetute condotte moleste e violente all’interno di un condominio a Firenze. Le segnalazioni dei residenti hanno portato all’adozione del provvedimento di espulsione e alla revoca del permesso di soggiorno. La decisione è stata presa dalle autorità competenti in seguito alle segnalazioni di comportamenti aggressivi e disturbatori. La misura è stata eseguita nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle modalità.

Un cittadino straniero è destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a seguito di ripetute condotte moleste e violente segnalate dai residenti di un condominio di Firenze. Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di interventi della Polizia di Stato e un’approfondita istruttoria da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato nella giornata di ieri. L'espulsione dopo le confdotte moleste a Firenze L'attività dell'Ufficio Immigrazione Revoca del permesso e rimpatrio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ripetute condotte moleste e violente in un condominio a Firenze, revocato il permesso di soggiorno

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