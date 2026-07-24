Un cittadino straniero residente in un condominio di Firenze è stato espulso e rimpatriato dopo ripetuti interventi della polizia nelle ultime settimane. Le autorità avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti riguardo a comportamenti molesti e violenti. Il permesso di soggiorno dell’uomo è stato revocato, portando alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Firenze, 24 luglio 2026 – È stato espulso dal territorio nazionale e rimpatriato un cittadino straniero domiciliato in un condominio di via Fabiani, a Firenze, dove negli ultimi due mesi erano stati necessari numerosi interventi della polizia a seguito delle segnalazioni dei residenti per presunte condotte moleste e violente. Mesi da incubo. Dopo i ripetuti interventi delle pattuglie, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze ha avviato un'articolata attività di approfondimento che si è conclusa nella giornata di ieri con l'esecuzione del provvedimento di espulsione. L'uomo era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Condominio ostaggio dell’inquilino scatenato, incubo finito. Revocato il permesso di soggiorno: è stato espulso

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