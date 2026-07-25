La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso l’efficacia della sentenza che aveva confermato la decadenza da sindaco di Riace di Mimmo Lucano. La decisione permette a Lucano di riprendere temporaneamente le funzioni di primo cittadino, anche se la questione legale rimane aperta. La sospensione è stata richiesta e concessa nel corso di un procedimento di appello contro la sentenza di condanna passata in giudicato. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Colpo di scena per Mimmo Lucano: la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso l’efficacia della sentenza che aveva confermato la sua decadenza da sindaco di Riace. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra potrà quindi tornare a guidare il Comune calabrese, almeno fino al pronunciamento definitivo della Cassazione. La decisione riporta al centro una vicenda che da anni divide opinione pubblica e politica nazionale, legata al modello di accoglienza diventato il simbolo di Riace e alle conseguenze giudiziarie per il suo storico primo cittadino. La decisione della Corte d’Appello. Il collegio della sezione civile, presieduto dalla giudice Patrizia Morabito, ha riconosciuto la presenza di un «danno grave e irreparabile». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ripescato…”. Torna Mimmo Lucano: “Danno grave e irreparabile”

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