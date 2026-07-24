La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha sospeso l'efficacia esecutiva di una precedente condanna, permettendo a Mimmo Lucano di tornare a ricoprire la carica di sindaco nel suo comune. La decisione arriva dopo un procedimento legale che aveva portato alla sua sospensione. Lucano ha ripreso ufficialmente il ruolo di primo cittadino, mentre il centrodestra ha criticato la decisione giudiziaria.

Nuovo colpo di scena nella vicenda politica e giudiziaria di Mimmo Lucano: la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza che, nei mesi scorsi, aveva confermato la decadenza dell'europarlamentare di Avs dalla carica di sindaco di Riace, accogliendo l'istanza presentata dagli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta in attesa della decisione della Corte di Cassazione. Il collegio della sezione civile dell'Appello, presieduto dal giudice Patrizia Morabito, ha ritenuto sussistente il requisito del " danno grave e irreparabile ", evidenziando che la sentenza era già stata eseguita dalla Prefettura di Reggio Calabria, che aveva disposto il passaggio delle funzioni al vicesindaco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mimmo Lucano, l'Appello ribalta tutto: torna sindaco di Riace e spara sul centrodestra

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La Corte d'Appello di Reggio Calabria sospende l'efficacia della decadenza, Mimmo Lucano torna sindaco di Riace in attesa della Cassazione #ANSA x.com

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