Il club ha annunciato il rinnovo di contratto per Comotto e Camarda. Gerry Cardinale ha specificato che la priorità sarà data ai giocatori cresciuti nel settore giovanile. Il presidente ha anche sottolineato che non si ripeteranno più situazioni come quella di Mattia Liberali. I dirigenti sono stati incaricati di seguire questa linea e di agire di conseguenza.

Mai più casi come quello di Mattia Liberali. Questo è il chiaro diktat lanciato da Gerry Cardinale ai propri dirigenti, i quali hanno immediatamente eseguito i voleri del patron. La dirigenza rossonera ha infatti trovato un'intesa totale con la GR Sports per il rinnovo del contratto di Christian Comotto e Francesco Camarda, considerati i due gioielli più brillanti in assoluto del vivaio rossonero. Entrambi i ragazzi, sia il centrocampista sia l'attaccante, hanno blindato il proprio futuro in rossonero firmando un nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Una duplice... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rinnovo Comotto e Camarda, Cardinale: "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel vivaio"

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Contento del rinnovo di #Camarda e #Comotto. Per me vanno tenuti in prima squadra. Avremo 3 competizioni, la rosa dovrà essere di almeno 26-27 elementi compresi i 3 portieri. Con 5 cambi a disposizione ci sarà spazio per tutti. Meglio tenerli in rosa a fianc x.com

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