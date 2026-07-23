Mercato Milan LIVE | Ieri rinnovo per Comotto oggi tocca a Camarda

Da pianetamilan.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con aggiornamenti quotidiani. Ieri è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Comotto, mentre oggi si attende una novità su Camarda. La sessione di calciomercato è in pieno svolgimento e le operazioni sono in corso di definizione. La società rossonera continua a monitorare e finalizzare gli acquisti e le trattative in corso, con attenzione alle tempistiche e alle esigenze della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

mercato milan live ieri rinnovo per comotto oggi tocca a camarda
© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Ieri rinnovo per Comotto, oggi tocca a Camarda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CALCIOMERCATO MILAN :IL NUOVO TONALI,COMOTTO LEGGENDA!

Video CALCIOMERCATO MILAN :IL NUOVO TONALI,COMOTTO LEGGENDA!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Modri?, Comotto e Camarda, arriva il rinnovo. Leao in Turchia?

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Comotto, oggi il rinnovo. Leao in Turchia? Karetsas si allontana

Temi più discussi: Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni; Milan, Hojbjerg possibile idea per il centrocampo; Ricci proposto alla Juventus: il Milan lo ha messo sul mercato, piace anche all'Atalanta; Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato.

mercato milan mercato milan live ieriMilan, stallo totale sul futuro: il ruolo di Ibrahimovic mette tutto in discussione. Rangnick scappaLo svedese ha posto degli ostacoli per la scelta del nuovo allenatore, però Cardinale fa melina. Ieri incontro con Jaissle. E c’è pure Amorim ... tuttosport.com

Mercato Milan, c'è la mano di Mendes: Ramos e Trincao i preferiti, ma occhio a...ZanioloMILANO - Fra dieci giorni, il 29 giugno, scatterà ufficialmente il mercato, un mercato che al momento vede il Milan spettatore, in parte. Perché mancano i dirigenti delegati a gestire quello della ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web