Mercato Milan LIVE | Ieri rinnovo per Comotto oggi tocca a Camarda

Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con aggiornamenti quotidiani. Ieri è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Comotto, mentre oggi si attende una novità su Camarda. La sessione di calciomercato è in pieno svolgimento e le operazioni sono in corso di definizione. La società rossonera continua a monitorare e finalizzare gli acquisti e le trattative in corso, con attenzione alle tempistiche e alle esigenze della squadra.