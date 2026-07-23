Mercato Milan LIVE | Ieri rinnovo per Comotto oggi tocca a Camarda
Il mercato del Milan prosegue con aggiornamenti quotidiani. Ieri è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Comotto, mentre oggi si attende una novità su Camarda. La sessione di calciomercato è in pieno svolgimento e le operazioni sono in corso di definizione. La società rossonera continua a monitorare e finalizzare gli acquisti e le trattative in corso, con attenzione alle tempistiche e alle esigenze della squadra.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 23 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: ieri ha firmato Christian Comotto, oggi toccherà a Francesco Camarda e verosimilmente domani al 'grande vecchio' Luka Modri?. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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