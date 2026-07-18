Il club ha deciso di non cedere più giocatori giovani senza una strategia chiara, chiudendo le porte a nuovi casi come quello di Liberali, passato al Catanzaro e poi al Como. Contestualmente, il team ha rinnovato i contratti di Comotto e Camarda, garantendo loro stabilità. La scelta arriva dopo le difficoltà incontrate nel mercato estivo, che hanno portato alla perdita di Liberali nonostante le richieste dell’allenatore di reintegro.

Mai più casi Mattia Liberali. Il talento regalato al Catanzaro nella passata stagione e poi definitivamente perso nel duello di calciomercato estivo contro il Como — nonostante l'allenatore Rúben Amorim spingesse per riportarlo a Milano — ha lasciato il segno. Questo è il chiaro ed evidente diktat del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale: il Diavolo del presente e del futuro deve essere costruito anche, e soprattutto, sulla valorizzazione dei propri giovani gioielli. Proprio per questo motivo il Milan, come ricordato oggi in edicola da 'La Gazzetta dello Sport', è pronto a passare dalle intenzioni della carta alla pratica dei fatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cardinale fissa il diktat: mai più un caso Liberali. Il Milan blinda Comotto e Camarda con il rinnovo

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