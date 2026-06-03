Villa Molin la dimora che si specchia sul fiume | apertura della villa e del parco
Martedì 16 giugno, Villa Molin sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13. La visita comprende sia la villa che il parco circostante. È consigliata la prenotazione online attraverso il sito ufficiale.
Martedi' 16 giugno Villa Molin sara' visitabile dalle 10 alle 13: è consigliata prenotazione tramite il sito https:villamolinpadova.comvisita-la-villa o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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