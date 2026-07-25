Rinasce il Teatro Nazionale | Aperto 12 ore al giorno per un’offerta immersiva

Notizia in breve

Il Teatro Nazionale riapre con un’offerta di 12 ore al giorno, 140 giorni all’anno. La programmazione è suddivisa in tre fasce orarie per diversi pubblici, con attività che si susseguono durante tutto il giorno. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva e continua, senza interruzioni, attraverso spettacoli e iniziative diversificate. La struttura sarà aperta per la maggior parte dell’anno, con l’intento di coinvolgere un pubblico vario e di ampliare l’offerta culturale.