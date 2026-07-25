Rinasce il Teatro Nazionale | Aperto 12 ore al giorno per un’offerta immersiva

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Nazionale riapre con un’offerta di 12 ore al giorno, 140 giorni all’anno. La programmazione è suddivisa in tre fasce orarie per diversi pubblici, con attività che si susseguono durante tutto il giorno. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva e continua, senza interruzioni, attraverso spettacoli e iniziative diversificate. La struttura sarà aperta per la maggior parte dell’anno, con l’intento di coinvolgere un pubblico vario e di ampliare l’offerta culturale.

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Una programmazione di dodici ore al giorno per 140 giorni all’anno, divisa in tre diversi momenti nell’arco della giornata, rivolta a pubblici differenti ma integrabili. Il Teatro Nazionale di via dei Cimatori dal primo settembre riapre a turisti e fiorentini, ma già da domani pomeriggio alle 18,30 si potrà avere un’anteprima su cosa diventerà il locale del centro storico, dopo l’acquisto e la ristrutturazione da parte di Archea Associati di Marco Casamonti. La struttura è stata affidata a Matteo Cardini che la gestirà con la società che attualmente cura il vicino Palazzo Borgese. "L’idea a cui lavoriamo da più di un anno è offrire alla città qualcosa di nuovo – spiega Matteo Cardini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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