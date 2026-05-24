Elezioni amministrative affluenza ore 12 | Puglia al 15,9 per cento Superiore al dato nazionale AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Notizia in breve

Alle 12, l’affluenza alle urne in Puglia è del 15,9 per cento, leggermente superiore al dato nazionale. Su tutte le sezioni, 839 su 839 sono state chiuse e i dati aggiornati indicano un aumento rispetto alle 12 di ieri, che era al 15,7 per cento. A Bari, su 231 sezioni, l’affluenza è del 15,99 per cento.