Elezioni amministrative affluenza ore 12 | Puglia al 15,9 per cento Superiore al dato nazionale AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Alle 12, l’affluenza alle urne in Puglia è del 15,9 per cento, leggermente superiore al dato nazionale. Su tutte le sezioni, 839 su 839 sono state chiuse e i dati aggiornati indicano un aumento rispetto alle 12 di ieri, che era al 15,7 per cento. A Bari, su 231 sezioni, l’affluenza è del 15,99 per cento.
PUGLIA Sezioni 839 su 839 % ore 12 15,90 Prec. ore 12 15,70 BARI Sezioni 231 su 231 % ore 12 15,99 Prec. ore 12 16,11 BITETTO Sezioni 11 su 11 % ore 12 14,01 Prec. ore 12 15,94 CAPURSO Sezioni 15 su 15 % ore 12 15,11 Prec. ore 12 13,02 CONVERSANO Sezioni 23 su 23 % ore 12 14,22 Prec. ore 12 14,62 CORATO Sezioni 44 su 44 % ore 12 15,79 Prec. ore 12 15,40 GRUMO APPULA Sezioni 12 su 12 % ore 12 18,19 Prec. ore 12 14,74 LOCOROTONDO Sezioni 12 su 12 % ore 12 15,10 Prec. ore 12 14,60 MODUGNO Sezioni 34 su 34 % ore 12 15,08 Prec. ore 12 15,92 MOLFETTA Sezioni 60 su 60 % ore 12 17,49 Prec. ore 12 19,29 PALO DEL COLLE Sezioni 20 su 20 % ore 12 16,78 Prec. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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