Al Teatro Burlesque arriva Oltre Le Note | musica teatro e immagini in un’esperienza immersiva tra emozione e narrazione

Il 29 maggio 2026 alle 20:30, al Teatro Burlesque di Caivano, si terrà “Oltre Le Note”. Si tratta di un evento che combina musica, teatro e immagini in un’esperienza immersiva, senza essere un concerto o uno spettacolo teatrale tradizionale. L’evento coinvolge elementi visivi e sonori, creando un percorso narrativo che unisce diverse forme artistiche in un’unica rappresentazione.

Non un semplice concerto, né una rappresentazione teatrale nel senso tradizionale del termine. “Oltre Le Note”, in programma il 29 maggio 2026 alle ore 20:30 al Teatro Burlesque di Caivano (Via Sant’Arcangelo 24), si presenta come un’esperienza artistica immersiva in cui musica, parola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Grande Fratello Vip - L'esibizione di burlesque di Alessandra, Paola, Lucia e Blu Barbara

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