Durante la conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato che l’obiettivo è ottenere buoni risultati nel centenario della squadra, sottolineando che si sta puntando a un gioco più offensivo e si utilizza di più il pallone. Dopo l’incontro, si è parlato di De Bruyne, Lukaku e Vergara come possibili capitani, e il tecnico ha precisato che spetta all’allenatore decidere come far giocare la squadra, non ai singoli giocatori.

Terminata la conferenza stampa De Bruyne, Lukaku e Vergara possibile capitano – “Su De Bruyne, mi allineo a quello che ha detto il direttore: è l’allenatore che deve decidere come far giocare una squadra, e non quest’ultima che si deve adattareun giocatore. E Kevin si è messo a disposizione sia prima che dopo l’infortunio. C’è tempo per Vergara capitano, visto che ci sono (ride, ndr). Lukaku ha vissuto un’annata particolare, l’accoglieremo a braccia aperte. La Champions non ti perdona nulla, abbiamo sbagliato qualcosa l’anno scorso. Quest’anno, invece, vogliamo assolutamente migliorare. Vogliamo vincere altri trofei, mentre sul mister posso dire che ci siamo messi a disposizione e che abbiamo fiducia nel nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - RILEGGI LIVE – Di Lorenzo: “Vogliamo fare bene nell’anno del Centenario. Stiamo usando molto di più il pallone”

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