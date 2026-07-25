Durante l’allenamento, i giocatori hanno mostrato maggiore attenzione nel possesso palla rispetto alle sessioni precedenti. La squadra sta concentrando gli sforzi sul miglioramento delle finte e dei passaggi, con un occhio di riguardo alle strategie offensive. Diversi calciatori sono tornati dai prestiti e si sono subito integrati nel gruppo. L’allenatore ha sottolineato l’obiettivo di disputare una buona stagione, valorizzando l’utilizzo del pallone durante le sessioni di allenamento.

“Ci teniamo a fare una bella stagione nell’anno del Centenario. Siamo un gruppo che ci conosciamo, perché sono tornati diversi ragazzi dai prestiti. Stiamo lavorando bene. Ogni allenatore ha idee e metodi di lavoro diversi, stiamo utilizzando molto più il pallone rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo di raggiungere alcune distanze con il pallone, il lavoro a secco viene utilizzato per il pallone. Ma ci assicuro che gli allenamenti sono molto intensi. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui a Napoli che, ormai, è diventata casa. Poi nel calcio le cose cambiano velocemente. Se alla società farà piacere, mi piacerebbe chiudere la carriera qui. In questi anni ho affrontato difficoltà che mi hanno fatto raggiugengere traguardi importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - LIVE – Di Lorenzo: “Teniamo a fare bene nell’anno del Centenario. Stiamo usando molto di più il pallone”

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