Allegri ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione al Teatro di San Carlo, in presenza di Aurelio De Laurentiis. Ha detto che la rosa è di qualità e che l’obiettivo è ottenere buoni risultati nell’anno del Centenario. La scelta del teatro come location ha attirato l’attenzione, mentre il tecnico ha sottolineato la volontà di lavorare con entusiasmo e determinazione. La presentazione è avvenuta in un’atmosfera formale e ufficiale.

Massimiliano Allegri non è un colpo di teatro. Perchè è per molti il successore naturale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis ha scelto uno dei teatri più belli al mondo, il San Carlo di Napoli, per presentare il nuovo allenatore azzurro. Una location grande, per storia e tradizione, almeno quanto sarà grande il Napoli di Max Allegri, che è arrivato meno di 24 ore fa in città dopo 28 anni da quando sbarcò qui da calciatore. Ieri per il mister prima visita a Castel Volturno e poi un summit fiume all'Hotel Parker's, prima di una cena al Coco Loco. Poi per Allegri è stato il tempo del riposo, per meditare al meglio su quello che andava detto in conferenza stampa questa mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Conferenza stampa Allegri, il nuovo mister del Napoli: «Abbiamo una grande rosa. Vogliamo far bene nell'anno del Centenario»

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Conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Massimiliano

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