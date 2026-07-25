Rifiuti i nostri soldi La Tari aumenta ancora | rincari tra il 3 e il 3,5% | Presto l’azienda unica

La Tari ad Ancona aumenta ancora nel 2026 tra il 3 e il 3,5%. Negli ultimi tre anni, la tassa sui rifiuti è cresciuta tra il 5 e il 7%. La tariffa si mantiene in aumento costante, con rincari che pesano sui cittadini. Si parla anche di una futura unificazione delle aziende di gestione dei rifiuti.

La Tari non ferma il suo aumento, nel 2026 ulteriore aggravio tra il 3 e il 3,5%. La tassa sui rifiuti ad Ancona non accenna ad arrestare la sua impennata e negli ultimi tre anni la crescita è stata purtroppo esponenziale, oscillando tra il 5 e il 7%. L’assessore con delega al bilancio, Giovanni Zinni, però mette subito le cose in chiaro: "La tassa sul servizio completo dei rifiuti è aumentata costantemente negli ultimi dieci anni, quindi anche ai tempi in cui governava il centrosinistra. Noi, al contrario vostro – ha detto Zinni attaccando l’opposizione che ieri durante la seduta della commissione ha cercato di avere dei chiarimenti, prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Rifiuti: Dove Vanno i Nostri Soldi

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