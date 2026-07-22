Quest'anno, le tariffe per la raccolta dei rifiuti sono salite del 5,2% rispetto al 2025. L'assemblea ha approvato il piano economico-finanziario di Ama per il biennio 2026-2027 e le tariffe 2023, con un voto arrivato a metà giornata. Nonostante l’aumento delle tariffe, le strade della città risultano ancora sporche e non sono stati fatti miglioramenti visibili nella gestione dei rifiuti.

Quest'anno la Tari costerà ai romani il 5,2% in più rispetto al 2025, effetto dell'aumento dei costi collegati al servizio. L'Assemblea capitolina ha approvato ieri il Piano economico-finanziario di Ama per il biennio 2026-2027 e le tariffe per l'anno in corso, un «sì» che è arrivato intorno all'ora di pranzo, tra le polemiche. Dai banchi dell'opposizione, infatti, il centrodestra ha sottolineato che, a fronte della Tari che sale sia per le utenze domestiche che commerciali, raccolta rifiuti e igiene urbana sono ancora al di sotto delle aspettative. Da Mariacristina Masi a Stefano Erbaggi (Fratelli d'Italia) fino a Marco Di Stefano (Noi Moderati), l'aumento di oltre il 5% è giudicato «inammissibile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salasso rifiuti, quest'anno la Tari aumenta ma la città è ancora sporca

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