A Aversa, nel 2026, la tassa sui rifiuti (Tari) aumenterà di oltre 213mila euro rispetto all’anno precedente. La variazione comporterà costi più elevati per le famiglie e le attività commerciali, come bar e ristoranti. La decisione segue le recenti polemiche legate alla gestione dei rifiuti nella città.

Dopo le polemiche sull'emergenza rifiuti, ad Aversa arriva anche l'aumento della Tari. Nel 2026 il costo del servizio salirà di oltre 213 mila euro, con rincari per famiglie e attività commerciali. Una famiglia di quattro persone in un appartamento di 100 metri quadrati pagherà circa 22 euro in più rispetto al 2025 (+4,3%). Gli aumenti interesseranno soprattutto ristoranti, pizzerie, pub, bar e pasticcerie, mentre per uffici e agenzie è prevista una lieve riduzione della tariffa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, aumenta la Tari 2026: rincari per famiglie, bar e ristoranti

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