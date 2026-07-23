Aversa aumenta la Tari 2026 | rincari per famiglie bar e ristoranti

Da teleclubitalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Aversa, nel 2026, la tassa sui rifiuti (Tari) aumenterà di oltre 213mila euro rispetto all’anno precedente. La variazione comporterà costi più elevati per le famiglie e le attività commerciali, come bar e ristoranti. La decisione segue le recenti polemiche legate alla gestione dei rifiuti nella città.

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Dopo le polemiche sull'emergenza rifiuti, ad Aversa arriva anche l'aumento della Tari. Nel 2026 il costo del servizio salirà di oltre 213 mila euro, con rincari per famiglie e attività commerciali. Una famiglia di quattro persone in un appartamento di 100 metri quadrati pagherà circa 22 euro in più rispetto al 2025 (+4,3%). Gli aumenti interesseranno soprattutto ristoranti, pizzerie, pub, bar e pasticcerie, mentre per uffici e agenzie è prevista una lieve riduzione della tariffa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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