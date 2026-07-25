Rifiuti dopo il voto dei sindaci | La Toscana è la prima in Italia per l’uso delle discariche
Dopo il voto dei sindaci, il portavoce dell’opposizione ha commentato che sull’inceneritore di Montale si sta verificando un continuo scaricabarile. La regione si conferma prima in Italia per l’uso delle discariche, secondo quanto riferito. L’atto di indirizzo sul piano d’ambito per la gestione dei rifiuti è stato approvato dall’assemblea dei sindaci dell’Ato Toscana Centro. Nessuna altra informazione su eventuali decisioni o alternative discusse durante il Consiglio regionale.
"Oggi sull’inceneritore di Montale va in scena l’ennesimo scaricabarile". Il portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi interviene in Consiglio Regionale a seguito dell’atto di indirizzo sul piano d’ambito per la gestione dei rifiuti votato dall’assemblea dei sindaci di Ato Toscana Centro. Tomasi – riprendendo i numeri del rapporto Ispra 2025 sui rifiuti urbani – evidenzia come la Toscana sia la prima Regione d’Italia per l’utilizzo delle discariche "con il costo annuo pro capite più alto a livello nazionale. E nella sua totale assenza di programmazione e pianificazione in ambito regionale, la discussione è ancora ferma su un impianto che avrebbe dovuto essere chiuso da anni e che invece, adesso, sembra rappresentare ancora una volta l’unico orizzonte per l’Ato centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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