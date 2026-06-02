Voto alle donne 80 anni dopo la conquista delle prime elette del 1946 e la parità che ancora non c’è | sono solo il 15% dei sindaci e un terzo dei parlamentari

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A ottant’anni dal primo voto alle donne in Italia, la loro presenza in politica resta limitata. Attualmente, sono il 15% dei sindaci e rappresentano circa un terzo dei parlamentari. La conquista delle prime elette nel 1946 ha aperto la strada, ma la parità di genere nei ruoli politici non è ancora raggiunta. La presenza femminile nei principali organi istituzionali continua a essere sotto la metà dei rappresentanti totali.

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Saranno anche passati 80 anni dal primo voto a suffragio universale in Italia, ma ancora per le donne in politica la strada da fare è lunga. Mentre si festeggia l’anniversario di uno dei traguardi più importanti della nostra democrazia, a parlare sono i dati di una partecipazione che è ancora sbilanciata e non paritaria. Raggiunta, a fatica, la conquista di avere due donne leader dei principali partiti politici ( Giorgia Meloni e Elly Schlein ), non si può certo dirsi soddisfatti quando si guarda la composizione del Parlamento ( le donne sono circa il 34%), ma soprattutto i consigli comunali (35,3%) e le sindache (15%), ovvero là dove la presenza egualitaria può fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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1946/2026 80 anni di voto alle donne in Italia - Salone del Libro di Torino 2026

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