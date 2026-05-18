Discariche di rifiuti inerti la protesta dei ' fenicotteri' durante il Giro d' Italia

Mentre ieri l'attenzione di tantissimi appassionati era focalizzata sulla partenza della tappa del Giro d'Italia da Cervia, lungo il percorso è andata in scena la mobilitazione del comitato cittadino "Salviamo le Saline - No alle discariche", che ha manifestato con alcuni striscioni e costumi da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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