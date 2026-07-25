Riabilitazione e Lavoro nelle Carceri | Il Modello di Successo di Bollate e Altri Esempi Notabili

In alcune carceri italiane, i laboratori di riabilitazione sono attivi e funzionanti, con ambienti come laboratori, forni e vivaio che producono suoni e odori quotidiani. Questi spazi sono dedicati a programmi di lavoro e formazione per i detenuti, contribuendo alla loro riabilitazione attraverso attività pratiche. La presenza di queste strutture rappresenta un elemento distintivo rispetto all’immagine tradizionale di isolamento e sicurezza.

Dentro alcune carceri italiane il rumore che fa più notizia non è il ferro delle chiavi, ma il suono calmo di un laboratorio che apre, di un forno che scalda, di un vivaio che profuma di terra bagnata. È qui che la pena diventa percorso e il futuro riprende forma. C’è chi pensa alla prigione come a una parentesi muta. A Bollate la parentesi si riempie di verbi. Si studia. Si lavora. Si sbaglia ancora, a volte, ma si riparte. Il punto non è addolcire la pena: è farla servire a qualcosa. La riabilitazione non è un favore. È un obiettivo scritto in Costituzione. Il carcere di Bollate ha scelto una via pratica: responsabilità quotidiana e lavoro retribuito. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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