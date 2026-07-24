Lavoro e rieducazione nelle carceri l' esempio di Bollate e non è il solo

Le carceri italiane sono sovraffollate, con un tasso reale di affollamento superiore al 139%, secondo un rapporto di Antigone. Le strutture sono spesso inadeguate e le pene più lunghe, mentre l'età media dei detenuti aumenta. Tra le esperienze di lavoro e rieducazione, spicca il modello di Bollate, uno dei pochi esempi di strutture che integrano programmi di formazione e lavoro per i detenuti.

Sovraffollate e inadeguate, le carceri italiane restano un tasto dolente. L'ultimo rapporto di Antigone denuncia un tasso di affollamento reale dei penitenziari di oltre il 139%, con pene in media più lunghe e un'età dei detenuti sempre più alta. Eppure, da questa perenne condizione di emergenza, emergono alcuni modelli positivi, istituti che si distinguono come realtà virtuose con iniziative che mettono al primo posto la riabilitazione dei detenuti e il loro reinserimento nella società., Un penitenziario modello - "Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore". In cima alle cronache degli ultimi giorni, il gioielliere Mario Roggero aveva commentato così la sua scelta di costituirsi a Bollate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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