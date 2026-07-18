Perché Roggero Stasi e altri si costituiscono a Bollate | il mito del carcere modello e la lunga lista d'attesa

Mario Roggero, Alberto Stasi, Massimo Bossetti e Giacomo Bozzoli si sono costituiti a Bollate, attirando l’attenzione sul carcere. Molti detenuti noti scelgono la struttura, ritenuta un “carcere modello”, mentre altri attendono anni per entrare. La lunga lista d’attesa e la presenza di alcuni nomi di rilievo evidenziano le dinamiche di accesso e preferenza, con i detenuti che optano per Bollate rispetto ad altri istituti penitenziari.

Da Mario Roggero ad Alberto Stasi, passando per Massimo Bossetti e Giacomo Bozzoli: perché i detenuti più noti arrivano a Bollate mentre tanti altri aspettano anni per il "carcere modello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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