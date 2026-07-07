rfi proseguono secondo cronoprogramma i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia ponte al pino

Notizia in breve

I lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino nel nodo ferroviario di Firenze stanno proseguendo secondo il programma stabilito. La manutenzione riguarda la struttura ferroviaria situata nel territorio di Arezzo e si sta svolgendo senza ritardi rispetto alle scadenze previste. La sostituzione del cavalcaferrovia è parte di un intervento di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nella zona.