Rfi proseguono secondo cronoprogramma i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino
I lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino nel nodo ferroviario di Firenze stanno proseguendo secondo il programma stabilito. La manutenzione riguarda la struttura ferroviaria situata nel territorio di Arezzo e si sta svolgendo senza ritardi rispetto alle scadenze previste. La sostituzione del cavalcaferrovia è parte di un intervento di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nella zona.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pin o, nel nodo ferroviario di Firenze. Dopo il completamento del sezionamento dell’impalcato esistente e la rimozione della prima porzione della struttura, le attività sono entrate nel vivo con la movimentazione delle restanti sezioni del ponte, effettuata mediante una gru da 2.000 tonnellate, con una capacità di sollevamento fino a 1.600, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Le operazioni di questa prima fase proseguiranno nei prossimi giorni con il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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