Thiago Motta avrebbe ricevuto un'offerta dalla FIGC per allenare la Nazionale, ma avrebbe rifiutato. La proposta sarebbe arrivata nei mesi scorsi, secondo fonti vicine all'ambiente. L'ex giocatore, attualmente alla guida di una squadra di club, non avrebbe mostrato interesse a lasciare l’incarico. La decisione sarebbe stata comunicata alle parti coinvolte senza ulteriori sviluppi pubblici. La FIGC sarebbe ora alla ricerca di un altro candidato per il ruolo di ct.

di Francesco Spagnolo Thiago Motta sarebbe stato contattato dalla FIGC, ma il tecnico ex Juve avrebbe declinato la proposta di diventare il nuovo ct dell’Italia. I dettagli. Il calcio italiano si trova di fronte a un momento cruciale di profondo rinnovamento. La linea della nuova area tecnica sarebbe chiara: l’obiettivo prioritario è quello di puntare su un allenatore giovane, un profilo dinamico e affamato in grado di condividere visione, metodo e progetto con la dirigenza azzurra. Questa scelta metodologica nasce dalla convinzione che una figura più esperta e strutturata, secondo questa impostazione, avrebbe potuto creare maggiori tensioni con la nuova direzione tecnica della Nazionale, compromettendo la coesione del nuovo corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Retroscena Thiago Motta, l’ex Juve era stato contatto dalla FIGC per la panchina della Nazionale: la sua risposta

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JUVENTUS, È FINITA DAVVERO! THIAGO MOTTA VIA PER SEMPRE: SCATTA LA CLAUSOLA SEGRETA

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