Thiago Motta ritorna in Serie A? L’ex Juve sarebbe in pole position per la panchina di un club L’indiscrezione

Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Secondo indiscrezioni, l’ex giocatore juventino sarebbe in vantaggio per sedersi sulla panchina di una squadra della massima divisione italiana. La candidatura di Motta si fa più concreta in caso di addio dell’attuale allenatore, con cui la società potrebbe decidere di interrompere il rapporto. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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