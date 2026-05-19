Thiago Motta ritorna in Serie A? L’ex Juve sarebbe in pole position per la panchina di un club L’indiscrezione
Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Secondo indiscrezioni, l’ex giocatore juventino sarebbe in vantaggio per sedersi sulla panchina di una squadra della massima divisione italiana. La candidatura di Motta si fa più concreta in caso di addio dell’attuale allenatore, con cui la società potrebbe decidere di interrompere il rapporto. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.
di Francesco Spagnolo Thiago Motta presto potrebbe tornare in panchina. L’ex Juve sarebbe il nome in pole position per la panchina della Lazio in caso addio con Sarri. Il valzer delle panchine in Serie A è pronto a entrare nel vivo e una delle situazioni più calde riguarda indubabilmente il futuro della panchina biancoceleste. Con l’addio ormai imminente di Maurizio Sarri, sempre più vicino a un clamoroso approdo al Napoli, il presidente Claudio Lotito si è attivato immediatamente per trovare una guida tecnica all’altezza delle ambizioni del club. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato svelate dall’esperto di Sky Sport Manuele Baiocchini, la dirigenza capitolina avrebbe già stilato una lista ben precisa di candidati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Thiago Motta Possibile Ritorno in Serie A con il Napoli
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