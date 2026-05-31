Il Bologna ha scelto il nuovo allenatore e il nome di Tedesco non è una novità. La società aveva già preso in considerazione il tecnico subito dopo l’arrivo di Thiago Motta alla Juventus. Questa informazione è stata confermata da fonti vicine alla società, che hanno rivelato come Tedesco fosse tra i candidati già prima della nomina ufficiale. La decisione finale è arrivata dopo un percorso di valutazioni e incontri con diversi allenatori.

di Francesco Spagnolo Tedesco non è affatto un nome nuovo per il Bologna. I felsinei lo avevano sondato subito dopo il passaggio di Thiago Motta alla Juve. Il mercato degli allenatori regala spesso storie di destini incrociati che si compiono con il tempo. Il passaggio di Tedesco al Bologna è l’esempio perfetto di un corteggiamento a lungo raggio che, dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 2024, si concretizza finalmente oggi. All’epoca, con l’addio annunciato di Thiago Motta, passato alla Juventus, i dirigenti rossoblù Sartori e Di Vaio avevano sondato il tecnico, allora alla guida della nazionale belga. L’allenatore, per correttezza professionale, scelse di non lasciare il progetto a metà, aprendo la strada all’arrivo di Italiano, reduce da un biennio straordinario condito dalla storica conquista della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tedesco nuovo allenatore del Bologna, spunta un retroscena su Thiago Motta alla Juve: cosa è successo

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