Il Milan ha rifiutato un’offerta del Galatasaray per Rafael Leão. L’attaccante portoghese, classe 1999, ha richieste economiche considerate troppo alte dal club rossonero. La trattativa tra le due società non è proseguita e il giocatore resta a disposizione del club milanese. Leão, al momento, non ha annunciato ufficialmente eventuali cambiamenti di squadra. La situazione rimane in stand-by, con il Milan che valuta eventuali sviluppi futuri.

In questi giorni vi stiamo raccontando, a lungo e in maniera approfondita, la situazione di Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999 in uscita dal Milan. Il giocatore considera ormai concluso il suo percorso in rossonero dopo sette stagioni intense, caratterizzate dalla vittoria di uno Scudetto (2022) e di una Supercoppa Italiana (2025), e impreziosite da 80 gol e 65 assist in 291 partite totali. Una volontà di addio ribadita dallo stesso Leão appena un paio di giorni fa direttamente dal Brasile, dove si trova in vacanza, attraverso le dichiarazioni rilasciate al podcast 'PodPah'. Anche il club di Via Aldo Rossi ritiene che il ciclo del numero 10 a San Siro sia giunto al capolinea, complici anche i duri fischi incassati dai sostenitori rossoneri nelle ultime uscite casalinghe dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Retroscena Leao: l'offerta del Galatasaray rifiutata dal Milan, le pretese dell'attaccante

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