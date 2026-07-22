Milan ostaggio di Leao | lo cerca solo il Galatasaray ma l' offerta non convince

Il Galatasaray ha presentato un'offerta per il trasferimento di Rafa Leao, ma questa non è stata ritenuta convincente. Il club turco ha mostrato interesse, ma finora non ci sono stati accordi definitivi. Leao, dopo una stagione difficile, avrebbe beneficiato di un Mondiale positivo, ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione. La situazione rimane in sospeso, con il giocatore ancora sotto contratto con il suo attuale team.

Dopo un anno un po' così, sarebbe servito un Mondiale da leccarsi i baffi per rilanciarlo. Invece Rafa Leao, che pure qualcosa ha fatto vedere, negli Stati Uniti non ha saputo trascinare il suo Portogallo e ha finito la rassegna con un gol all'Uzbekistan e un assist contro la Croazia (unica gara giocata da titolare) mettendo insieme la miseria di 158 minuti in cinque partite. Troppo poco per attirare l'attenzione dei club di Premier e Liga, sua destinazione preferita, e troppo poco per permettere al Milan di venderlo in fretta e con un incasso importante. Fatto sta che a Rafa è rimasta solo la Turchia, con il Galatasaray che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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