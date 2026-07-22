Milan svolta Leão | ricca offerta del Galatasaray e il giocatore adesso ci pensa davvero

Il Milan e Rafael Leão potrebbero separarsi questa estate. Il club ha ricevuto un'offerta importante dal Galatasaray, e il giocatore sta valutando seriamente la possibilità di cambiare squadra. La trattativa sembra aver preso una piega definitiva, segnando la fine di un rapporto che è durato sette stagioni. La decisione finale dipende ora dalle valutazioni del calciatore e dalle trattative con il club turco.

Le strade del Milan e di Rafael Leão sembrano destinate a separarsi in modo definitivo durante questa sessione estiva di calciomercato. I principali quotidiani sportivi in edicola oggi confermano una tendenza emersa ormai da diversi giorni: la fine di una lunga storia d'amore durata ben sette stagioni. Un ciclo ricco di soddisfazioni, impreziosito dalla conquista dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025, con un bottino complessivo di 80 gol e 65 assist messi a referto in 291 apparizioni ufficiali. I motivi dell'addio: la scelta di Leão e il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. La volontà di giungere a una separazione è pienamente condivisa da entrambe le parti in causa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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LEÃO-SPACCATUTTO: richiesta di cessione al Milan! Clima pesantissimo a Milanello

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