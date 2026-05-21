Restyling del Viale è scontro tra la giunta e gli imprenditori

La discussione sul restyling del Viale della Vittoria ha portato a un confronto tra la giunta e alcuni imprenditori. La maggioranza composta da partiti come il Pd, Jesi in Comune e Consenso Civico ha definito come strumentalizzazione politica i maxi manifesti esposti da un esponente locale. Questi manifesti rappresentano una posizione sulla questione del rinnovamento dell’area urbana e sono stati oggetto di critiche da parte dell’amministrazione, che li ha considerati un tentativo di posizionamento personale.

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La maggioranza (Pd, Jesi in Comune e Consenso Civico) bolla come "strumentalizzazione politica e posizionamento personale" i maxi manifesti di Pierluigi Bocchini sul restyling del Viale della Vittoria. Jesi in Comune rincara la dose: "La voce del padrone. Secondo il capo dell’opposizione investire sulla sicurezza stradale significa sprecare soldi pubblici". Di fronte a "28 investimenti di pedoni e ciclisti in tre anni sul Viale", la coalizione difende un progetto per una città "più sicura e accessibile". A stretto giro è arrivata la replica di tre noti imprenditori locali — Emiliano Baldi, Claudio Schiavoni e Andrea Pieralisi — che denunciano compatti una "profonda mancanza di ascolto" da parte della giunta Fiordelmondo e un "metodo di governo slegato dalla realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restyling del Viale, è scontro tra la giunta e gli imprenditori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Restyling di Viale Geno, scontro tra PD e sindaco: “Il rinvio dei lavori è una scelta politica, non un obbligo di legge”Si accende il confronto politico sul rinvio dei lavori di riqualificazione di Lungolario Trieste. Restyling di viale Verdi, Borghetto Domani all’attacco: Al posto del verde una colata di cemento x.com Restyling del Viale, fibrillazioni anche nel PdLe civiche di opposizione compatte chiedono, con una mozione, di fermare il progetto di restyling del viale della Vittoria per riflettere, due esponenti di maggioranza (Pd) - il presidente del ... ilrestodelcarlino.it Restyling del Viale, il Comune tira drittoNon si placa la tensione sul futuro del Viale della Vittoria. Quello che doveva essere un percorso di riqualificazione condiviso si è trasformato in uno scontro frontale tra l’Amministrazione ... ilrestodelcarlino.it