Nello sport si parla molto di preparazione atletica, tecnica, tattica. Molto meno di ciò che accade nella testa quando la pressione aumenta, eppure è spesso lì che una prestazione si costruisce o si sgretola. Ne parliamo con Valerio Giordani, che il tema lo affronta da due lati: mental coach professionista dal 2023, e calciatore alla diciottesima stagione, sei anni di campionati di vertice con il Trastevere e quasi dieci in Serie A di beach soccer. Prima delle tecniche, prima degli esercizi, c'è una condizione d'ingresso. E non è negoziabile. "Chiedo una sola dote, per me fondamentale: la sincerità. Verso se stessi, e verso di me. Creare un rapporto vero, autentico, è l'inizio per raggiungere una conoscenza totale del proprio sé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Restare lucidi sotto pressione: il metodo del mental coach

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Come Rimanere Calmi Sotto Pressione (Metodo Stoico)

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