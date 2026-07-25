Restare lucidi sotto pressione | il metodo del mental coach
Il metodo del mental coach si focalizza sulla gestione della pressione durante le competizioni sportive. Si tratta di tecniche che aiutano gli atleti a mantenere la lucidità e la concentrazione in momenti di elevata tensione. La preparazione mentale viene considerata essenziale quanto quella fisica, anche se riceve meno attenzione. La capacità di gestire lo stress può influire significativamente sui risultati, evidenziando l’importanza di un supporto specializzato in ambito psicologico.
Nello sport si parla molto di preparazione atletica, tecnica, tattica. Molto meno di ciò che accade nella testa quando la pressione aumenta, eppure è spesso lì che una prestazione si costruisce o si sgretola. Ne parliamo con Valerio Giordani, che il tema lo affronta da due lati: mental coach professionista dal 2023, e calciatore alla diciottesima stagione, sei anni di campionati di vertice con il Trastevere e quasi dieci in Serie A di beach soccer. Prima delle tecniche, prima degli esercizi, c'è una condizione d'ingresso. E non è negoziabile. "Chiedo una sola dote, per me fondamentale: la sincerità. Verso se stessi, e verso di me. Creare un rapporto vero, autentico, è l'inizio per raggiungere una conoscenza totale del proprio sé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Come Rimanere Calmi Sotto Pressione (Metodo Stoico)
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