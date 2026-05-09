Mattia Perin congedato dalla mental coach | Il nostro percorso è finito

Dopo sette anni di lavoro, il portiere ha annunciato di essere stato congedato dalla sua mental coach, Nicoletta Romanazzi, dichiarando che ora possiede tutti gli strumenti necessari per affrontare le sfide. La decisione di interrompere il percorso è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui prossimi passi. Perin ha spiegato che il rapporto si è concluso e che si sente pronto a proseguire senza il supporto della coach.

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