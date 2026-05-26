Sport mente e società a Cecina arriva il mental coach dei campioni

Il 3 giugno, al Palazzetto dei Congressi di Cecina, si terrà un convegno dedicato a sport, mente e società, con inizio alle 9:30 e termine alle 12:30. L’evento vedrà la partecipazione di un mental coach noto per il lavoro con atleti di alto livello. L’incontro si concentrerà su temi legati alla relazione tra prestazione sportiva, benessere mentale e aspetti sociali. L’ingresso è aperto al pubblico.

CECINA(PI) – Sport mente e società saranno al centro del convegno in programma mercoledì 3 giugno, dalle 9,30 alle 12,30, al Palazzetto dei Congressi. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cecina insieme all’ Associazione nazionale sociologi, Dipartimento della Toscana, e coinvolgerà studenti, rappresentanti del mondo sportivo e associazioni del territorio. L’incontro nasce per approfondire il valore dello sport oltre la dimensione agonistica. Non solo allenamento fisico, quindi, ma anche crescita personale, educazione, capacità di affrontare la pressione e costruzione di relazioni sociali più consapevoli. Ospite centrale della mattinata sarà Riccardo Ceccarelli, medico, ingegnere della performance mentale e fondatore di Formula Medicine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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