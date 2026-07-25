Juan Cruz Martin Manzano è l’unico tennista italiano ancora in gara nelle semifinali del torneo “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup” a Segrate. Il match si gioca sulla terra battuta, parte del circuito ITF Men’s World Tennis Tour M1. Manzano continua a competere, mentre gli altri italiani sono stati eliminati. La sua presenza rappresenta l’unico rappresentante azzurro rimasto in corsa nel torneo.

Rimane il solo Juan Cruz Martin Manzano a difendere incolori dell’Italia nelle semifinali della “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup“, il torneo inserito nel circuito ITF Men’s World Tennis Tour M1 che si gioca sulla terra battuta di Segrate. Il 21enne che si allena al Circolo Motonautica di Pavia con Mattia Livraghi ha approfittato del ritiro di Raffaele Ciurnelli sul punteggio di 52 a suo favore nel primo set e continua la caccia al primo titolo della stagione a quasi un anno dal successo nell’ITF15 sloveno di Slovenska Bistrita. "E’ la prima volta in carriera che mi capita di partecipare a un torneo come prima testa di serie e mi mi sono dovuto un po’ abituare - ha commentato Manzano riguardo al fatto di essere il tennista con la classifica più alta nel lotto dei partecipanti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resiste Martin Manzano. Unico italiano a Segrate

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