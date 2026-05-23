Tra Cernusco sul Naviglio e Segrate si trova ancora il ceto medio con redditi di circa 40mila euro all’anno, il doppio della media nazionale. Questi quartieri, considerati tra i più benestanti dell’area, mantengono un livello di reddito superiore rispetto ad altre zone della regione. La presenza di servizi e infrastrutture di livello contribuisce a questa condizione. La differenza di reddito rispetto ad altre aree si riflette anche nelle opportunità di investimento e nelle abitudini di spesa delle famiglie.

Cernusco sul Naviglio (Milano) – Se il portafoglio fosse una carta geografica, nella Martesana i quartieri alti starebbero tra Cernusco sul Naviglio e Segrate. Qui, il reddito medio dei lavoratori dipendenti sfiora o supera i 40mila euro l’anno, quasi il doppio rispetto alla media nazionale. All’estremo opposto Pioltello e Cologno, che restano comunque sopra i valori italiani, ma con stipendi medi sui 24-25mila euro. Tradotto: nell’Est Milano si guadagna più che nel resto del Paese, ma non tutti allo stesso modo. L’analisi. L’analisi, elaborata sui dati dell’Agenzia delle Entrate su redditi 2024 dichiarati nel 2025, racconta un territorio che si conferma benestante e influenzato dalla vicinanza a Milano, con differenze marcate tra i Comuni residenziali più appetibili e quelli più popolari o industriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio tra Cernusco sul Naviglio e Segrate, dove resiste ancora il ceto medio: redditi da 40mila euro (il doppio della media nazionale)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medioCercare di non aumentare le tasse non solo ai redditi bassi, quelli al di sotto dei 15.

In Sicilia redditi annui inferiori di 7 mila euro rispetto alla media nazionale: "Lavoro dignitoso per avere retribuzioni eque""Dedichiamo questo Primo maggio ai temi del lavoro dignitoso e della pace, riproponendoli come obiettivi per i quali il nostro impegno continua.

Viaggio tra Cernusco sul Naviglio e Segrate, dove resiste ancora il ceto medio: redditi da 40mila euro (il doppio della media nazionale)All’estremo opposto Pioltello e Cologno, che restano comunque sopra i valori italiani, ma con stipendi medi sui 24-25mila euro. Tradotto: nell’Est Milano si guadagna più che nel resto del Paese, ma no ... ilgiorno.it

Da Cernusco a New York. Torna la mezza maratona. Tra sport e solidarietàLa 29ª edizione della corsa che mette in palio un biglietto per la Grande Mela. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza a progetti sul territorio. msn.com