Manzano si accende | il Friuli sfida la Groenlandia in un match unico

Notizia in breve

Una squadra groenlandese è arrivata a Udine per un match contro i padroni di casa del Friuli. I giocatori della nazionale groenlandese sono stati presentati alla stampa locale, mentre la squadra friulana si sta allenando sul campo per la sfida. La partita si svolgerà in una struttura della regione, con la presenza di tifosi e media locali. Nessun dettaglio è stato fornito sulle formazioni ufficiali o sugli orari dell’incontro.