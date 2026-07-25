Kevin De Bruyne risponde presente alla chiamata del Napoli. Come racconta la Repubblica, il fuoriclasse belga parteciperà il prossimo 1° agosto all’evento organizzato in piazza del Plebiscito per celebrare il Centenario del club, interrompendo le vacanze estive per essere uno dei volti simbolo della serata. Secondo la Repubblica, il Napoli ha chiesto espressamente a De Bruyne di prendere parte alla manifestazione e il centrocampista non ha esitato ad accettare l’invito, nonostante il suo rientro agli allenamenti resti fissato per il 5 agosto a Castel di Sangro dopo gli impegni con il Belgio al Mondiale. La presenza del numero uno belga è... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica: “De Bruyne dice sì al Napoli: sarà protagonista della festa per il Centenario”

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De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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Festa centenario Napoli, De Bruyne e Lukaku ci saranno all'evento del primo agostoIl primo agosto, De Bruyne e Lukaku parteciperanno alla festa del centenario del Napoli.

De Bruyne sarà un punto di forza del Napoli di Allegri, il club gli chiede di rientrare prima per il centenarioKevin De Bruyne resterà al Napoli e sarà uno dei giocatori chiave della squadra di Allegri.

Temi più discussi: De Bruyne resta in vacanza fino al 5 agosto ma la società è intenzionata a confermarlo; I cinque reduci del Mondiale in vacanza: prove senza De Bruyne e Lukaku; Tabellone Mondiali 2026: calendario, risultati e marcatori; Presto la trattativa, anche Repubblica conferma su Favasuli-Napoli.

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De Bruyne resta in vacanza fino al 5 agosto ma la società è intenzionata a confermarloNiente Val di Sole per il campione belga e gli altri quattro reduci dal Mondiale americano. Appuntamento in Abruzzo. KDB ha un contratto fino al giugno del ... napoli.repubblica.it