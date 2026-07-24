Festa centenario Napoli De Bruyne e Lukaku ci saranno all' evento del primo agosto

Il primo agosto, De Bruyne e Lukaku parteciperanno alla festa del centenario del Napoli. De Bruyne ha comunicato al club che salirà sul bus della processione, che si svolgerà la sera. La partecipazione dei due calciatori arriva un giorno dopo le dichiarazioni di un rappresentante del club, considerato un gesto di distensione. La festa celebra i cento anni dell’associazione sportiva, con eventi e celebrazioni in città.

Un bel gesto di distensione, il giorno dopo le prese di posizione di Manna. La risposta di De Bruyne è arrivata: ha fatto sapere al club azzurro che sarà presente sul bus della processione azzurra la sera del primo agosto. Per celebrare il centenario del Napoli. Se il giorno prima c’era stato una sorta di monito con quel «non deve decidere proprio niente sulla sua permanenza», ieri è arrivata la mano tesa. Già il fatto che sia stato scelto, con McTominay, come modello di riferimento di molti dei capi di abbigliamento della collezione del Napoli della prossima stagione, era un segnale chiaro delle intenzioni del club. Ma non solo lui: anche Lukaku ha fatto sapere che interromperà le vacanze per salutare i tifosi del Napoli sabato prossimo, in quello che si annuncia come un evento dai mille e più significati, a questo punto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, tutto sui 100 anni e sull'era Allegri! De Bruyne e Lukaku in campo

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Qualcuno è riuscito a capire se la festa per il centenario si svolgerà il 31 Luglio o il 1 Agosto? reddit

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