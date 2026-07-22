Kevin De Bruyne resterà al Napoli e sarà uno dei giocatori chiave della squadra di Allegri. Il club ha richiesto al centrocampista di tornare anticipatamente dalle vacanze estive. La società punta molto su di lui per la prossima stagione e ha fatto pressioni affinché si presenti in anticipo. Non ci sono indicazioni su eventuali trattative o cambi di rotta. De Bruyne continuerà quindi a far parte del progetto tecnico del Napoli.

De Bruyne non ci sono dubbi: resta al Napoli. Kevin De Bruyne sarà uno dei punti di forza del Napoli di Allegri. Il tecnico livornese punta su di lui, al punto che il club gli ha chiesto di rientrare prima dalle vacanze. Il 1° agosto anziché il 5. Il club lo vorrebbe come testimonial per le celebrazioni del centenario. De Bruyne – scrive il Corriere dello Sport – ci sta pensando. Questo fuga ogni dubbio sul futuro del belga. Resterà nel Napoli. Il tecnico punta su di lui. Max è convinto che possa dare ancora tanto alla squadra. È questa di De Bruyne la scommessa da cui dipenderà tutta la stagione azzurra. Il primo anno di Kdb non è stato memorabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne sarà un punto di forza del Napoli di Allegri, il club gli chiede di rientrare prima per il centenario

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ECCO COME DE BRUYNE HA CAMBIATO TATTICAMENTE NAPOLI LECCE | Con Lavagna Tattica

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