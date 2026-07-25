“ Non mi importa di che colore è il gatto, l’importante è che acchiappi il topo ”. Matteo Renzi, ospite versione mattatore di “In Onda” su La7, nella sua performance oratoria è caduto sulla più classica (e banale) buccia di banana. L’ex rottamatore oggi leader di Italia Viva ha citato con enfasi la celebre massima del leader cinese per sostenere invitare la sinistra a essere più pragmatica in vista della prossima sfida elettorale. In questo caso, neanche a dirlo, il gatto è il generale Vannacci, coccolato dall’ex premier. E il topo da acchiappare è la destra. Se il generale crea “un casino” per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, non sarà certo Renzi a mettersi di traverso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Renzi e il gatto e il topo di Mao (anzi no): la gaffe dell’ex rottamatore a La 7. Succede a chi parla e gufa troppo

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Temi più discussi: Renzi cita Mao, ma il gatto era di Deng Xiaoping: la gaffe a 'In Onda' - Video; Il gatto non è di Mao, Renzi sbaglia citazione; Vannacci, Renzi e la sfida a chi è più atletico: il Kraken e il Generale quasi amici a caccia di follower-elettori (e in questo persino alleati); LeD: riunita la Direzione nazionale a Roma, Affatato: Avvio di una fase nuova.

Non importa che il gatto sia bianco oppure nero e’ un proverbio cinese:che poi l’abbia citato Deng Xiaping e’ irrilevante: la cosa importante è il concetto espresso da Matteo Renzi, vale a dire di trovare un accordo che eviti la Meloni presidente della Repubbli x.com

Renzi cita Mao, ma il gatto era di Deng Xiaoping: la gaffe a 'In Onda'(Adnkronos) - Non mi importa di che colore è il gatto, l’importante è che acchiappi il topo. Matteo Renzi, ospite ieri sera di In Onda su La7, ha citato con enfasi la celebre massima per sostenere ... msn.com

Renzi cita Mao, ma la frase sul gatto è di Deng Xiaoping(Adnkronos) - Ospite di In Onda su La7, Matteo Renzi invoca il pragmatismo della sinistra su Vannacci citando la celebre frase: Non importa di che colore è il gatto, l'importante è che acchiappi il ... msn.com

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