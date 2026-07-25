Renzi e il gatto e il topo di Mao anzi no | la gaffe dell’ex rottamatore a La 7 Succede a chi parla e gufa troppo

Da secoloditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“ Non mi importa di che colore è il gatto, l’importante è che acchiappi il topo ”. Matteo Renzi, ospite versione mattatore di “In Onda” su La7, nella sua performance oratoria è caduto sulla più classica (e banale) buccia di banana. L’ex rottamatore oggi leader di Italia Viva ha citato con enfasi la celebre massima del leader cinese per sostenere invitare la sinistra a essere più pragmatica in vista della prossima sfida elettorale. In questo caso, neanche a dirlo, il gatto è il generale Vannacci, coccolato dall’ex premier. E  il topo da acchiappare è la destra. Se il generale crea “un casino”  per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, non sarà certo Renzi a mettersi di traverso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Renzi e il gatto e il topo di Mao (anzi no): la gaffe dell’ex rottamatore a La 7. Succede a chi parla e gufa troppo
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