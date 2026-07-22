Disney +. In arrivo su Disney+ il prossimo 27 luglio, Furious si candida a diventare il thriller psicologico dell’estate 2026. La miniserie in otto episodi, creata da Elizabeth Meriwether (la mente acuta dietro The Dropout e New Girl ) e prodotta da Emmy Rossum, prende libera ispirazione dal classico cult del 1987 Black Widow (in Italia noto come La vedova nera ). Il risultato è un avvincente scontro al femminile a metà strada tra l’indagine poliziesca e il dramma psicologico, che a molti addetti ai lavori ha ricordato la dinamica ipnotica e la tensione di un capolavoro contemporaneo come Killing Eve. Due donne al limite e un gioco di specchi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Furious: L’ossessione del gatto col topo torna nel nuovo thriller in arrivo su Disney +

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

assassins target the war gods wife, and he slays them in rage

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Furious, il nuovo thriller con Emmy Rossum arriva su Disney+: debutto il 27 luglio

Furious: ecco il trailer della nuova serie in arrivo su Disney+Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale e la key art della serie drama originale Hulu intitolata Furious, che debutta il 27 luglio.

Si parla di: Furious, Emmy Rossum oltre il bene e il male: quando la giustizia diventa ossessione; Furious, riuscirà l’agente a catturare la vedova nera?.

Furious, Emmy Rossum oltre il bene e il male: quando la giustizia diventa ossessioneFurious, dal 27 luglio su Disney+: Emmy Rossum racconta a Panorama il confine tra giustizia e ossessione nel nuovo thriller di Elizabeth Meriwether. panorama.it