Oggi si tiene una tappa del Giro d’Italia 2026 e i corridori sono impegnati in una fase di corsa caratterizzata da strategie di confronto tra i ciclisti. Durante la corsa, uno dei partecipanti ha lasciato che un avversario transitasse per primo in un tratto della gara, mantenendo un atteggiamento di attesa. La cronaca in diretta riporta gli sviluppi di questa giornata, con aggiornamenti sulla posizione dei corridori e sulla classifica generale. La tappa prosegue con continui cambi di ritmo e tentativi di fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.51 Narvaez lascia che Mas transiti per primo al chilometro Red Bull. All’arrivo non sarà altrettanto clemente. 16.50 Ulissi rientra su Harper e Vlasov. Ma Mas e Narvaez sono distanti 24?. A 46? Scaroni, a 2’29” Gualdi e Raccagni Noviero, a 3’06” il gruppo maglia rosa. 16.49 Ulissi sta provando a rientrare su Harper e Vlasov. Per la vittoria è ormai corsa a due tra Mas e Narvaez. 16.48 Siamo nel chilometro Red Bull. 16.47 Altra rasoiata di Mas. Si stacca subito Harper, mentre Narvaez risponde con facilità. 16.46 Harper è rientrato su Mas e Narvaez. Un terzetto in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez gioca al gatto col topo con Mas

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