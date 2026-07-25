La ventesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz sull’Alpe d’Huez. L’ecuadoriano, in maglia a pois, ha ottenuto il suo secondo successo in questa edizione, confermando la sua abilità come scalatore. La tappa è stata l’ultima prima della conclusione della corsa. Remco Evenepoel ha commentato il suo Tour come “fantastico”, dedicandolo a chi lo aveva criticato.

Si è chiusa con la vittoria di Richard Carapaz la ventesima e penultima tappa del Tour de France 2026. Sull’Alpe d’Huez, l’ecuadoriano in maglia a pois ha chiuso la sua Grande Boucle firmando il secondo successo e dimostrando la sua caratura di grande scalatore. Il portacolori dell’EF Education Easy-Post è riuscito ad anticipare Remco Evenepoel, autore di una grande rimonta nei chilometri finali. Il belga ha retto il ritmo di Pogacar nella penultima salita e nel finale ha accelerato recuperando terreno sui battistrada. Pogacar ha scelto di non seguirlo, rimanendo sorprendentemente con Isaac del Toro, ed Evenepoel ha potuto raggiungere e superare Sepp Kuss, firmando la seconda piazza al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Per me è stato un Tour fantastico, questo è per tutti coloro che mi criticavano”

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La cronometro del #TDF2026 vede la seconda vittoria di fila (stavolta, da favorito) di Remco #Evenepoel Quasi mezzo minuto su #Pogacar A podio #Skjelmose Flop #Ayuso Out per caduta #Lipowitz Primo degli altri #Cattaneo tuttobiciweb.it/article/178462… x.com

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