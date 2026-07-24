Remco Evenepoel ha concluso la tappa dell’Alpe d’Huez dichiarando di essere stato bloccato dalle moto durante la corsa. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto un buon piazzamento sul podio, anche se Tadej Pogacar ha dominato la salita. Il ciclista belga ha commentato di aver gestito bene la giornata, nonostante il caos causato dalla presenza delle moto lungo il percorso.

Remco Evenepoel ha chiuso l’Alpe d’Huez con un bilancio soddisfacente: Tadej Pogacar era troppo forte per essere seguito, ma il belga ha comunque difeso bene il suo posto sul podio e ha saputo gestire una giornata resa complicata anche dal caos lungo la salita. Nel dopo tappa, ha riconosciuto la superiorità dello sloveno e ha spiegato di aver corso soprattutto per limitare i danni in chiave secondo posto. Le parole dell’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe: “Era da pensare che Tadej avrebbe fatto un numero pazzesco per provare a vincere oggi. Era oggi e domani la più grande occasione per lui per andare all-in, e si è visto. È bello che sia riuscito a portarla a termine”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Sono stato bloccato dalle moto, ma il bilancio è soddisfacente”

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