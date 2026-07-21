Tour De France Remco Evenepoel | Incredibile vincere ancora Classifica generale? Guardo solo me stesso
Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, ottenendo il secondo successo consecutivo. La tappa, lunga 26 chilometri, si è conclusa con il suo arrivo in prima posizione. Dopo la vittoria, il ciclista ha dichiarato di essere felice di aver vinto ancora e di concentrarsi solo su se stesso, senza badare alla classifica generale.
Un dominio totale. Remco Evenepoel fa back to back e trionfa in occasione della sedicesima tappa valida per il Tour De France 2026, contraddistinta da un percorso di 26.1 km con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. Prestazione impressionante per il velocista, il quale ha confermato la sua forza in una prova a cronometro in cui ha rifilato distacchi siderali alla concorrenza. Nello specifico, il corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohoe ha segnato il tempo di 32’19’3’ ’, ottenendo così un margine di 0’28’’ rispetto al leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), secondo davanti a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), terzo con un gap di addirittura 1’05’’31. 🔗 Leggi su Oasport.it
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