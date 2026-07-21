Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, ottenendo il secondo successo consecutivo. La tappa, lunga 26 chilometri, si è conclusa con il suo arrivo in prima posizione. Dopo la vittoria, il ciclista ha dichiarato di essere felice di aver vinto ancora e di concentrarsi solo su se stesso, senza badare alla classifica generale.

Un dominio totale. Remco Evenepoel fa back to back e trionfa in occasione della sedicesima tappa valida per il Tour De France 2026, contraddistinta da un percorso di 26.1 km con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. Prestazione impressionante per il velocista, il quale ha confermato la sua forza in una prova a cronometro in cui ha rifilato distacchi siderali alla concorrenza. Nello specifico, il corridore in forza alla Red Bull – BORA – hansgrohoe ha segnato il tempo di 32’19’3’ ’, ottenendo così un margine di 0’28’’ rispetto al leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), secondo davanti a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), terzo con un gap di addirittura 1’05’’31. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France, Remco Evenepoel: “Incredibile vincere ancora. Classifica generale? Guardo solo me stesso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - INCROYABLE ! Evenepoel PIÈGE Pogacar, Vingegaard chute et abandonne

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, Remco Evenepoel: “Potevo vincere la tappa, contento comunque delle sensazioni”La seconda tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria della squadra UAE Emirates, che ha ottenuto il doppio successo.

Leggi anche: Tour de France, Evenepoel fa il bis a cronometro: male Ganna. Un altro ritiro: ko Lipowitz | La nuova classifica generale

Temi più discussi: Remco Evenepoel si aggiudica la 15a tappa del Tour de France; Tour de France: Del Toro attacca, Evenepoel risponde e vince davanti a Pogacar; Tour de France 2026, Evenepoel vince la 15^ tappa, Pogacar in maglia gialla; Tour de France 2026, Remco Evenepoel: Sto tremando dall’emozione. Sto correndo contro il miglior corridore di sempre, non è facile.

Dopo il successo di Remco Evenepoel a Plateau de Solaison, il Tour de France si prepara a fare i conti con la cronometro individuale, sulla distanza di quasi 30 chilometri ? Il campione belga va a caccia di un prestigioso back-to-back, ma dovrà fare i x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

Tour de France : Remco Evenepoel écrase le contre-la-montre et signe une deuxième victoire de rangGrandissime favori, Remco Evenepoel a assuré son statut en remportant le contre-la-montre de la 16e étape du Tour de France. Le Belge a devancé le Slovène Tadej Pogacar. lesoir.be

Tour de France : Remco Evenepoel remporte le chrono de la 16e étapeRemco Evenepoel a remporté, ce mardi 21 juillet 2026, la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26,1 kilomètres entre Evian et Thonon-les-Bains. courrier-picard.fr