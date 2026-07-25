Nel Regno Unito, un sito industriale nell'Essex è stato colpito da esplosioni seguite da un incendio. Circa 100 vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la situazione. I residenti nelle vicinanze della fabbrica sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Il Regno Unito alle prese con delle enormi esplosioni e con il successivo incendio che hanno devastato un sito industriale nell’ Essex. Numerose squadre dei vigili del fuoco hanno contribuito a domare l’incendio, mentre i residenti vicino alla fabbrica sono stati evacuati. Ancora da chiarire la cause dietro alle esplosioni, che hanno colpito almeno tre punti diversi del polo. Alte e dense colonne di fumo si sono levate sulla zona: a chi abita nelle vicinanze è stato raccomandato di tenere porte e finestre chiuse. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, esplosioni in un sito industriale nell'Essex: 100 vigili in azione

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UK News | Huge Explosion, Massive Fire At UK Industrial Site; Residents Evacuated In Essex

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