No Andy Burnham non proverà a riportare il Regno Unito nell’UE

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andy Burnham ha dichiarato che non tenterà di riporta il Regno Unito nell’Unione Europea. I cittadini britannici che avevano sperato in questa possibilità devono quindi considerare questa opzione esclusa. Burnham ha comunicato ufficialmente la sua posizione, precisando che non ci saranno mosse per riaprire il processo di adesione all’UE. La decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicazioni di eventuali azioni future in questa direzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I cittadini britannici che speravano che Andy Burnham avrebbe riportato il Regno Unito nell’ Unione Europea resteranno delusi: il politico ha dichiarato di non averne intenzione, sostenendo che, se tentasse il dietrofront, la Gran Bretagna rimarrebbe bloccata in «una situazione di stallo permanente se continuassimo a litigare costantemente». Ha poi confermato la propria volontà di candidarsi per sostituire Keir Starmer come Primo Ministro, qualora vincesse le elezioni suppletive di Makerfield. «Se mi candiderò, un voto per me sarà un voto per cambiare il Partito Laburista, perché il Partito Laburista deve cambiare se vogliamo riconquistare la fiducia della gente». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

no andy burnham non prover224 a riportare il regno unito nell8217ue
© Metropolitanmagazine.it - No, Andy Burnham non proverà a riportare il Regno Unito nell’UE
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Regno Unito, il Labour pensa al dopo Starmer e Andy Burnham prepara la scalata a Downing StreetAndy Burnham è uno di quei politici che a Londra chiamano “a slow burn”: parte piano, sopravvive, si reincarna, riemerge sempre.

Uk, Streeting si candida a leader dei laburisti: “Spero Regno Unito torni nell’Ue”L’ex ministro della Salute del governo diKeir Starmer,Wes Streeting,ha confermato la suacandidatura a leader del Partito Laburistanel primo discorso...

andy burnham no andy burnham nonPOST-IT | Burnham (Labour) pronto a rottamare gli ultimi 40 anni (a Londra e non solo)Andy Burnham è di fatto in campo: con il voto suppletivo del 18 giugno vuole scalzare Starmer e prendersi il Labour. E il governo. Il programma è ambizioso ... ilsussidiario.net

andy burnham no andy burnham nonAndy Burnham potrà correre per il seggio di Makerfield: cosa cambia per il LabourIl National Executive Committee ha dato il via libera a Andy Burnham per la selezione del candidato a Makerfield: cosa comporta per il futuro del Labour ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web