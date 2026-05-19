No Andy Burnham non proverà a riportare il Regno Unito nell’UE
Andy Burnham ha dichiarato che non tenterà di riporta il Regno Unito nell’Unione Europea. I cittadini britannici che avevano sperato in questa possibilità devono quindi considerare questa opzione esclusa. Burnham ha comunicato ufficialmente la sua posizione, precisando che non ci saranno mosse per riaprire il processo di adesione all’UE. La decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicazioni di eventuali azioni future in questa direzione.
I cittadini britannici che speravano che Andy Burnham avrebbe riportato il Regno Unito nell’ Unione Europea resteranno delusi: il politico ha dichiarato di non averne intenzione, sostenendo che, se tentasse il dietrofront, la Gran Bretagna rimarrebbe bloccata in «una situazione di stallo permanente se continuassimo a litigare costantemente». Ha poi confermato la propria volontà di candidarsi per sostituire Keir Starmer come Primo Ministro, qualora vincesse le elezioni suppletive di Makerfield. «Se mi candiderò, un voto per me sarà un voto per cambiare il Partito Laburista, perché il Partito Laburista deve cambiare se vogliamo riconquistare la fiducia della gente». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sullo stesso argomento
Regno Unito, il Labour pensa al dopo Starmer e Andy Burnham prepara la scalata a Downing StreetAndy Burnham è uno di quei politici che a Londra chiamano “a slow burn”: parte piano, sopravvive, si reincarna, riemerge sempre.
Uk, Streeting si candida a leader dei laburisti: “Spero Regno Unito torni nell’Ue”L’ex ministro della Salute del governo diKeir Starmer,Wes Streeting,ha confermato la suacandidatura a leader del Partito Laburistanel primo discorso...
Andy Burnham conferma che NON annullerà il metodo del collegio uninominale prima delle #GE2029 reddit
Il collegio scelto da Andy Burnham per il suo rientro trionfale a Westminster non è così sicuro come vi faranno credere i giornaloni Se i Tories si faranno da parte per non ostacolare il candidato di Reform UK, la sua vittoria non sarebbe affatto scontata Sarebbe x.com
Il governo di Starmer vacilla e si dimettono ministri. I nomi in pole per la successione: Wes Streeting e Andy Burnham facebook
POST-IT | Burnham (Labour) pronto a rottamare gli ultimi 40 anni (a Londra e non solo)Andy Burnham è di fatto in campo: con il voto suppletivo del 18 giugno vuole scalzare Starmer e prendersi il Labour. E il governo. Il programma è ambizioso ... ilsussidiario.net
Andy Burnham potrà correre per il seggio di Makerfield: cosa cambia per il LabourIl National Executive Committee ha dato il via libera a Andy Burnham per la selezione del candidato a Makerfield: cosa comporta per il futuro del Labour ... notizie.it