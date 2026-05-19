No Andy Burnham non proverà a riportare il Regno Unito nell’UE

Andy Burnham ha dichiarato che non tenterà di riporta il Regno Unito nell’Unione Europea. I cittadini britannici che avevano sperato in questa possibilità devono quindi considerare questa opzione esclusa. Burnham ha comunicato ufficialmente la sua posizione, precisando che non ci saranno mosse per riaprire il processo di adesione all’UE. La decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicazioni di eventuali azioni future in questa direzione.

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