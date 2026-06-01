L’Aja ha respinto la richiesta del Regno Unito di pagare 100 milioni di euro in un caso legato al Ruanda. La questione riguarda anche le scuse formali che il Paese africano avrebbe voluto ricevere dal Regno Unito. Nel frattempo, in due anni, sono stati trasferiti soltanto quattro migranti in modo ufficiale tra i due paesi. La decisione dell’Aja si basa su motivazioni legali e finanziarie relative alla richiesta di pagamento.

? Punti chiave Perché il Ruanda ha richiesto anche scuse formali al Regno Unito?. Come sono riusciti solo quattro migranti a essere trasferiti in due anni?. Quali accuse di supporto ai ribelli M23 hanno incrinato i rapporti diplomatici?. Cosa accadrà ai migranti ora che il piano di deportazione è fallito?.? In Breve Piano originale siglato nel 2022 sotto l'amministrazione di Boris Johnson. Solo quattro persone trasferite in Ruanda tramite spostamenti volontari. Costi totali sostenuti dalla precedente amministrazione conservatrice pari a 700 milioni. Ministro della giustizia Emmanuel Ugirashebuja contesta la mancanza di comunicazione diplomatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ruanda: l’Aia nega al Regno Unito il pagamento di 100 milioni

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